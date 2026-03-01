Haberler Yaşam Haberleri Yat Limanı’nda 35 metreden yere çakıldı
Giriş Tarihi: 1.03.2026 12:10

Antalya’da şehrin kalbi olarak bilinen Cumhuriyet Meydanı’nda gece saatlerinde meydana gelen olayda, Mehmet Ali Karaçay (21) Yat Limanı’nda 35 metrelik yükseklikten düşerek feci şekilde can verdi.

Üzücü olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki asansörler bölgesinde meydana geldi. Mehmet Ali Karaçay, henüz belirlenemeyen bir sebeple meydandaki asansörden etraftaki insanların bakışları arasında metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı. Gencin düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Karaçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bir bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak şerit çekti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları ve nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Karaçay'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ilk belirlemelere göre olayın intihar olduğu kaydedildi. Acı haberi alan Mehmet Ali Karacay'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Karacay Antalya'da toprağa verildi.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz