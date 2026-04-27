Kaza, Yatağan-Milas Karayolu üzerinde, Turgut Kavşağı'nı geçtikten sonra Yatağan Termik Santrali önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Milas istikametindeki Feridun A. idaresindeki 48 N 8203 plakalı otomobil, Fatih Ö. idaresindeki 35 CRY 802 plakalı tır ile temas etmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yatağan-Milas Karayolu'nda kaza: 1 yaralı

Savrulan otomobil şarampolde bulunan kanala yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Feridun A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.