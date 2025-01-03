Yatağan’da kayıp yaşlı kadın ve torunları bulundu

Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Anne ve torunlarını evde bulamayan Ergün Özkan, çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, komando timi, AFAD ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Aramalar, babaanne ve torunlarının son olarak ormanlık alanda görüldüğü bilgisi üzerine bu bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışmalara iz takip köpekleri ve gece görüş özellikli dronlar da dahil edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda ekipler, kayıplara ulaşmak için zamana karşı yarıştı.

Gece saat satlerinde Şadiye Özkan, arama ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Çocukların bulunması için ise çalışmalar sabah saatlerine kadar devam etti. Yoğun arama faaliyetleri sonucunda 7 yaşındaki Birgül ve 3 yaşındaki Deniz de bugün sabah sağ salim bulundu. Çocuklar, sağlık kontrolleri yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.