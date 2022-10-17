Yataktan düşen bebek hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda arkadaşının evinde bulunan G.K'nın, uyuduğu sırada yanında bulunan bebeği yataktan halının üzerine düştü.

Bir süre sonra uyanan anne G.K, yataktan halının üzerine düşen ve üzerine de örtülerin geldiği bebeğinin hareketsiz yattığını fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 6 aylık olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bebeğin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.