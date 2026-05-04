‘Yatırım danışmanlığı’ tuzağıyla milyonlarca liralık vurgun! 26 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.





Yapılan çalışmalarda, suç örgütünün sosyal medya platformlarında verdikleri sahte yatırım ilanlarıyla çok sayıda vatandaşı hedef aldığı ve yüksek meblağlarda haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şüphelilere ait 622 banka hesabı incelenirken, şüphelilere ait banka hesaplarında 450 milyon TL'nin üzerinde hesap hareketliliği olduğu belirlendi. Şüphelilere ait 1 kamyonet, 1 otomobil ve 1 motosiklet olmak üzere toplam 3 araca el konuldu. Ayrıca piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan mal varlıkları ile banka hesapları, gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında donduruldu.





Operasyon kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 12'si "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.