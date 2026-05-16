Yatırım vaadiyle dolandırıcılık

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden reklam vererek yatırım vaadiyle vatandaşları mağdur ettikleri belirlenen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 4'ü tutuklu bulunurken, Şanlıurfa, Adana, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında MASAK analiz raporunda şüphelilerin banka hesaplarında toplam 483 milyon 57 bin 739 TL'lik hesap hareketliliği tespit edildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.