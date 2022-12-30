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Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:53 Son Güncelleme: 30.12.2022 11:01

Yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon

“Yatırım Yapma” vaadiyle Amerikalı Yapımcı Lori Etta Taub’u 56 milyon lira dolandıran ve operasyonla çökertilen çetenin üyeleri adliyeye sevk edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon

Operasyonu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İddialara ve Siber Polisleri'nin tespitlerine göre; kendisini "Alex Quin" isminde bir Amerikan vatandaşı olarak tanıtan bir kişi; sosyal medya platformları üzerinden iletişim kurduğu Amerikalı Yapımcı Lori Etta Taub'u "Kripto Para" yatırımı yapması konusunda tuzağa düşürdü ve yönlendirdi. Lori Etta Taub'a faiziyle para kazanabileceğini söyleyen dolandırıcı, Lori Etta Taub'u tam 56 milyon lira dolandırdı. Amerika'da yaşayan ve parasını geri alamayan Lori Etta Taub, İstanbul'a gelip şikayetçi olunca inceleme başlatıldı. Lori Etta Taub şikayetinin ardından Amerika'ya geri döndü. Dolandırıcının, dokuz kişilik bir çetenin üyesi olduğu belirlendi. Operasyonla 1'i Nijerya uyruklu dokuz çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

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Yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon
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