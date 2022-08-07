Yavaş’tan, ekmeğe de yöneticilere de yüzde 50 zam, çalışanlara asgari!

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı; "Halk Ekmek yönetimine 150 kişiyi yönetici olarak atayıp bu yöneticilerin masraflarını Ankaralı vatandaşlarımıza yükleyemezsiniz. Bu zammın asıl sebebi Halk Ekmek Fabrikası yönetimidir, bu yönetimi atayan belediye başkanının beceriksizliğidir. Asıl hak eden emekçilere asgari ücret verirken 150 kişiden oluşan yönetim kendilerine Ramazan bayramı sonrasında yüzde 50 zam yaparak, bu zammın bedelini Ankaralı vatandaşlarımızın ve Halk Ekmek Fabrikasında çalışan kardeşlerimizin sırtına yüklemiştir. Çalışanlara ise 'mesai yapın' deniliyor. Çalışan işçilerin sosyal haklarında değişiklikler yapılmış, ikramiye sayıları 4'ten 2'ye düşmüştür, fabrikanın un deposunda beceriksizliklerinden Afganlı sigortasız işçi çalıştırmışlardır." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş; 2 Türk lirası olan halk ekmeğin 3 Türk lirasından satışa sunulacağını açıkladı. Halk ekmeğe yüzde 50 zam yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına asgari ücret verirken, 150 kişiden oluşan Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş yöneticilerine Ramazan Bayramı sonrasında yüzde 50 zam yaptığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek'te çalışan işçilerin ikramiye sayıları 4'ten 2'ye düşürdüğü öğrenildi.

Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmeğe yüzde 50 zam yapmasını eleştirdi:

Ahmet Can Zeyrek adlı vatandaş; "Belediye yetkilileri halkın yanında olduğunu iddia ediyorlar ama eskiden halk ekmek çok lezzetli olurdu. Ulaşımı kolay ve kaliteli olurdu. Şimdi tadı tuzu yok ve şimdi halk ekmek büfelerine ekmekler çok geç geliyor. En temel ihtiyacımız olan ekmeğe bile ulaşmakta güçlükler yaşıyoruz. Büfelerde uzun kuyruklar saatlerce bekleme var." şeklinde konuştu.

Çoğu zaman ekmek içleri pişmemiş hamur halde aldıklarını dile getiren Ayşe Bakır, "Ekmeğin ne zaman geleceğini kestirmek çok zor hep gecikmeli geliyor. Uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanın aklına bu kuyrukları bilinçli bekletip algı yapıldığı geliyor... Bekleyen insanlar içinde lanet edip bırakıp gidenler oluyo, eski tadı eski lezzeti ve beklememeyi adeta özlettiler." dedi.

Vatandaşlardan Nuh Yağcı; "Adı Halk Ekmek olan halk kuruluşunun ekmeğe yüzde 50 zammı olmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi zam yapmadan da bu tezgahı döndürebilirdi. Gücünüz dar gelirliye yetiyor Mansur bey. Eskiden Halk ekmek hem lezzetli hem ucuzdu şimdi hem pahalı hem kalitesi bozuldu. Vatandaşın temel ihtiyacı olan ekmekten elinizi çekin." ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş Nurten Gücel ise; "İnsanları büfe önlerinde ekmeği geç getirerek sıraya mahkum etmek, aç insanlar algısı yapılması çok çirkin ve yanlış. Bekleyen insanların çoğu yaşlı zaman zaman fenalık geçirenler oluyor. Benzine mazota indirim yapılıyor, ekmeğe zam geliyor. İnsanların ekmeği ile resmen oyun oynanıyor seçimleri iple çekiyorum." açıklamasında bulundu.

Yıllardır sorunsuz hizmet veren halk ekmeğin son zamanlarda kalite ve lezzetinin bozulduğunu dile getiren Ekrem Yılmaz, "Halk ekmeğin ucuz olması gerekirken ekmeği daha pahalı alıyoruz. Uzun süre sıra bekliyoruz ekmek gelmiyor. Sorsanız vatandaşın yanındalar en temel ihtiyacımız olan ekmek'te bile bizim yanımızda değiller." şeklinde konuştu.

Diğer vatandaşların açıkamalar ise şöyle;

Ali Yurdakul: "Halk Ekmek eskiden ucuz ve kaliteliydi, şimdi ise kalitesi bozuldu fiyatı arttı. Geliş saatleri değişiyor bu da halkı üzüyor. Halk Ekmek bayilerinde '5 adetten fazla alamazsın' diyorlar. Lafta vatandaşın yanın da ama en temel ihtiyacımız ekmekte bile bizim yanımızda olmuyorlar."

Kazım Taşova: "Ekmek halkımızın en temel besinidir, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi milletimizin en hassas noktalarından olan ekmek üzerinden siyaset yapıyor, ekmeği siyasete alet ediyor! Sabah 08.00 de gelecek ekmeği 09.00 da bayilere gönderiyor ki bayilerin önünde sıra oluşsun, bunu da sosyal medyada algı unsuru haline getiriyorlar. Ankara'da vatandaşın ekmeğiyle oynayan Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimidir! Önceden böyle şeyler yoktu ekmek zamanında gelirdi, tadı vardı tuzu vardı, şimdi siyaset malzemesi oldu."

Semiha Yıldız: "Bir zamanlar hijyeni ile lezzeti ve kaliteli olan HALK ekmeğin durumu içler acısı,ne tadı var ne tuzu.Halk ekmeğin önünde yağmurda sıcakta 40 dakika bekliyoruz. Güzelim ülkeyi ne hale getirdiler."

"HALK EKMEK YÖNETİMİNE 150 KİŞİYİ YÖNETİCİ OLARAK ATAYIP MASRAFLARINI DA VATANDAŞLARIMIZA YÜKLEYEMEZSİNİZ"

SABAH'a konuşan AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı da; "Günümüzde yaşanan küresel kriz ortamında, devletimiz vatandaşlarının yanında oluyor. Vatandaşlarımızın bu küresel krizden asgari oranda etkilenmesi için birçok üründe destekler vermekte, vatandaşlarımıza maliyetinin altında sunmaktadır. Algıyla geçen yaklaşık 3.5 senede Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi dünyada tahıl fiyatlarının düştüğü, petrol fiyatlarının düştüğü, gıda fiyatlarında düşüş eğiliminin gerçekleştiği bir dönemde vatandaşımızın temel ihtiyacı olan ekmeğe zam yapmakta, bir de bu zammı duyururken yine algı yaparak, maliyetine satacağını belirtmektedir. Eğer boşa geçen 3.5 senede sosyal belediyecilik üzerinden reklam yapılıyorsa, ekmeği vatandaşa maliyetinin altında satmalı, belediye olarak aradaki farkı süspanse etmelisin. Halk Ekmek yönetimine 150 kişiyi yönetici olarak atayıp bu yöneticilerin masraflarını Ankaralı vatandaşlarımıza yükleyemezsiniz.

Bu zammın asıl sebebi Halk Ekmek Fabrikası yönetimidir, bu yönetimi atayan belediye başkanının beceriksizliğidir. Asıl hak eden emekçilere asgari ücret verirken 150 kişiden oluşan yönetim kendilerine Ramazan bayramı sonrasında yüzde 50 zam yaparak, bu zammın bedelini Ankaralı vatandaşlarımızın ve Halk Ekmek Fabrikasında çalışan kardeşlerimizin sırtına yüklemiştir. Çalışanlara ise 'mesai yapın' deniliyor. Çalışan işçilerin sosyal haklarında değişiklikler yapılmış, ikramiye sayıları 4'ten 2'ye düşmüştür, fabrikanın un deposunda beceriksizliklerinden Afganlı sigortasız işçi çalıştırmışlardır. Buradaki beceriksizlik öyle basite alınacak gibi değil, üretim kapasitesinin artırıldığı vurgusu yapılırken, ekmek kalitesinde düşüş yaşanmış, sevkiyat sürelerinde aksaklıklarla vatandaşlar mağdur edilmiştir. Sabah ekmeğini gece götürüp vatandaşa taş gibi ekmek satmaktadırlar, her fırsatta eleştirdikleri Melih Gökçek döneminde halk ekmek maliyetinin çok altında satılırken, zamanında yapılan sevkiyatla vatandaşa taze taze gitmekteydi. Sayın Yavaş belediyedeki güç savaşlarından fırsat bulup, Ankara ve Ankaralı ile ilgilenememektedir, bu zam bu durumun sonuçlarından sadece biridir, takdir Ankaralı vatandaşlarımızın."

EKMEĞİN FİYATI 5 DEFA YÜKSELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkan seçildikten sonra halk ekmeğe 5 kez zam yaptı. Yavaş'ın, göreve geldiğinde 0,70 kuruş olan ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseldi. Yavaş'ın, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına yüzde 428,5 zam yaptığı bildirildi.

AK PARTİ DÖNEMİ:

31 Mart 2019: 70 kuruş

MANSUR YAVAŞ DÖNEMİ:

7 Ocak 2020: 90 kuruş

1 Temmuz 2020: 1 lira

4 Ocak 2021: 1 lira 25 kuruş

2 Mart 2022: 2 lira

8 Ağustos 2022: 3 lira