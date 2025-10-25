Yavru goril ’Zeytin’ Türkiye’de kalacak

İstanbul Havalimanı'nda 21 Aralık 2024'te ele geçirilen ve "Zeytin" adı verilen yavru gorilin, DNA testi sonucunda Nijerya menşeli olmadığı tespit edilerek Türkiye'de kalmasına karar verildi. Ankara Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Zeytin'in Batı Ova gorili olduğunun tespit edildiği belirtilerek "Nijerya'nın menşe ülke olmaması sebebiyle Zeytin'in Türkiye'de bir hayvanat bahçesine yerleştirilmesine karar verilmiştir. Zeytin, emin ellerde yaşamını sürdürecek ve gerekli bakımı titizlikle yapılacaktır. Türkiye olarak zengin biyolojik çeşitliliğimizi ve yaban hayatını geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.