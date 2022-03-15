Yavru Kedi Bakımı: Evde Yeni Doğan Annesiz Yavru Kedi Nasıl Beslenir?

Sevimli dostlarımız olan yavru kediler, ilk zamanlar anne sütüne ihtiyaç duyarlar. Yavru kedinin anneden ayrılması için en ideal dönem sekiz hafta sonrasıdır. Bu dönemde anne sütü kedinin gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Anne sütünden yeterince faydalanan kedinin vücudu, ilk haftalarda bulaşıcı hastalıklardan koruyan antikorları üretecektir. Bu sebeple yavru kediyi anneden erken ayırmak yanlış olacaktır. Anne kedinin ölümü, hastalığı gibi durumlarda yavru kedinin bakımını üstlenmek gerekecektir. Yavru kedi sahiplenmek isteyenler, bakımı konusunda bazı noktalara dikkat etmesi gerekecektir. Bu noktada yavru kediye nasıl bakılır sorusu devreye girer. Dört haftadan büyük olan kedilerin bakımı kolay olmakla beraber, bakımında daha dikkatli olmanıza fayda vardır.

Yavru Kedi Nasıl Bakılır?

Yavru kediler son derece hassas olduğu için bakımı konusunda dikkatli olmak gerekecektir. Yavru kedi ilk haftalar anne sütüne ihtiyaç duyar. Annenin birtakım sebepler yüzünden olmaması durumunda, yeni bir anne kedi bulmanız gerekebilir. Bu durumlarda bir veterinere götürerek bakımı konusunda yardım almanız işe yarayacaktır.

Kediye düzenli inek sütü verilmesi, ishal gibi sorunlara sebep olabilir. Bu sebeple doğru beslenme yollarını bulmanız önemlidir.

Yeni Doğmuş Yavru Kedi Nasıl Beslenir?

Yavru kediler doğduktan 8-12. haftadan sonra gözlerini açmaya başlar. İlerleyen süreçte gelişmeye başlayacak ve dört haftalık olduğunda süt dişleri çıkacaktır. Yeni doğmuş bir kedinin anneden yeterli süt alması önemlidir.

Hastalıklara karşı bağışıklık sağlaması açısından ilk 8 haftanın sonunda bakımı üstlenilebilir. Yavruyu eve aldığınızda, evin en sakin ve hava almayan bir yerde bakımını sağlayın. Bir kartonun üzerine bez serip yavru kediyi hazırladığınız yere koyun. Kedinin vücudunun ısısına dikkat edin.

Yavru kedinin beslenmesinde, henüz çok küçük oldukları için bir biberon veya anne sütünün yerine geçen bir malzeme almanız gerekecektir. Yavru ayrıca her üç veya dört saatte bir beslenmelidir. Vereceğiniz mamanın oda sıcaklığında olmasına da dikkat edin.

Yavru Kedi Bakımı

Yavru kedilerin bakımı iyi yapılmalıdır. İlk zamanlarda besinlerine dikkat etmek önemlidir. Besin değişikliği yapmak, bağırsaklarına zarar vereceği için, konserve yiyecekler tercih edilebilir. Yavru kediye çiğ et, pişmemiş yumurta vermek, zehirlenmelerine yol açacağı için dikkatli olmakta fayda vardır.

Yavru kedi bakımında en temel bakımlar arasında tuvalet eğitimi vardır. İlk zamanlarda kedilere tuvalet alışkanlığı kazandırmak, ileride kolaylık sağlayacaktır. Bunun için kediye bir tuvalet alanı oluşturulabilir.