Yavru Kediye Nasıl Bakılır? Evde Yeni Doğmuş Annesiz Yavru Kedi Nasıl Beslenir?

Yavru kediye öncelikle bakmak, çok özen ve dikkat isteyen bir şeydir. Bu nedenle annesiz yavru kediye bakmak gerektiğinde hemen güvenilir bir veteriner hekime başvurmakta fayda vardır. Bu veteriner hekime danışıp bilgi alabilir ve buna göre bakım yapmanın genel mantığını kavrayabilir, taktikler öğrenebilir ve onların önerisiyle besin takviyeleri, mama tavsiyeleri alabilirsiniz. Yavru kedileri hayatta tutabilmek için annelerinden ne kadar geç ayrılsalar o kadar avantajlıyızdır diyebiliriz. En azından 3-4 hafta annesiyle olan ve sütünden yararlanabilen kedilerin hayata tutunma şansı çok daha yüksektir.

Yavru Kedi Nasıl Bakılır?

Yavru kediler annelerinden en erken 8 hafta içerisinde ayrılmalıdırlar çünkü anne sütü yavru kedi için muazzam bir öneme sahiptir. Tüm bunların yanında bir de yavru kediyi ilk zamanlarda bulaşıcı hastalıklardan koruyacak olan antikorları da anne sütü bulundurmaktadır. Bu yüzden yavru kedileri annelerinden erken ayırmamak lazım.

Eğer böyle bir hata yapılırsa kedi hayatı boyunca pek çok sağlık problemine karşı savunmasız kalabilir. Fakat bazen anne kedi ölür, hastalanır ya da sık görülmese bile yavrularını reddedebilir. Bu yüzden onların bakımını biz insanların üstlenmesi gereken durumlar hasıl olabilir. Bu durumda annesinden erken ayrılmış bir kediye biz de bir şekilde bakabiliriz.

Yavrumuz 4 haftadan daha büyükse, işimiz daha kolay demektir. Fakat daha küçük bir yavru ise, mutlaka süt anne aranmalıdır. Tanıdığınız kedi severlere ve internette bulunan forumlara bu konular için danışabilir, yardım talep edebilirsiniz. Kediler, yavrularını reddedebilir demiştik. Fakat birçok kedi, kendi yavrusu olmayan kedileri kabul ederek süt verecektir. Böyle bir durum da var.

Süt annenin bulunamadığı durumlarda, yani en kötü durumda, anne kendinin yerini biz insanlar üstlenmek durumundayız. Her ne kadar onlara gerçek bir anne gibi olamasak bile iyi bir bakım yaparak onları hayatta tutabiliriz.

Yeni Doğmuş Yavru Kediye Nasıl Bakılır?

Yavru kediyi ilk olarak sıcak bir ortama alarak, gerekirse (dışardan bulmuşsanız) battaniye gibi bir örtü ile üzerini örtmeli ya da onu ısınması için sarmalısınız. Daha sonra, eğer yavru kedi kendisi yemek yiyemeyecek kadar küçük bir durumdaysa onu biberon ile anne sütünün yerine geçebilecek bir ürün ile besleyebilirsiniz.

Yeni doğmuş yavru kedi maması, küçük küçük miktarlar şeklinde bir seferlik olarak hazırlanır. Artan kısmı yeniden kullanmayıp atmalısınız. Mamanın sıcaklığı oda sıcaklığında olmalıdır. Ne sıcak ne soğuk olmalıdır. Her 3-4 saatte bir yavrunun beslenmesi kritik önem taşır.

Yeni doğmuş yavru kediyi sırtüstü veya yan yatırmanız önerilmez. Onu ensesinden tutup havaya kaldırmayın. Veya arka ayakları üzerinde de kaldırmayın çünkü bu hareket pozisyonlarındayken mama nefes borusuna kaçabilir ve akciğerlere kaçabilir. Bu durumda kedi boğulabilir, bu nedenle tutuş pozisyonumuza çok özen göstereceğiz. Biberonu ağzına yaklaştırın, yavru dostumuz zaten kokuyu alıp kendiliğinden biberona yapışacaktır. Fakat eğer biberonu kabul etmiyor ya da kendiliğinden bir girişimde bulunmuyorsa iş yine size düştü demektir.

Parmağınızı hafif biçimde ön dişlerinin arasında sokun (kesinlikle zorlamamalısınız) ve biberonun ucunu da ağzına bu şekilde yerleştirin. Bunu yaparsanız emmeye başlayacaktır. Yine emmiyorsa zorla içirmeye sakın çalışmayın ve bir veterinere başvurun.

Yavru Kedi Bakımı

Yavru kedinin beslenmesini hallettikten sonra onlara tuvaleti de öğretmek gerekir. Normal şartlarda anne, karnı ve genital bölgelerini yalamak suretiyle yavrusuna tuvaletini yaptıracaktır. Sizin de aynı mantıkla bu işlemi her beslenmeden sonra yapmanız gerekmektedir. Bunun için yavruyu bir kağıt havlu üzerine koyacaksınız, daha sonra sırtüstü kucağınıza yatırıp ılık suyla hafifçe ıslatılmış olan bir pamuk aracılığıyla karnında aşağı yönde bastırmadan, nazik hareketlerle ona masaj yapın.

Yavru, tuvaletini yaptığı zaman yeniden hafifçe ıslatılmış olan bir pamuk ile temizleyin ve güzel bir şekilde kurulama işlemini gerçekleştirin. Eğer yavru ishal veya kabızlık rahatsızlığı çekiyorsa yine veteriner hekime başvurmanızda büyük fayda var.