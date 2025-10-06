Yavru köpeğe şiddet! Saldırgan gözaltına alındı

Olay Kandıra'da bir mahallede meydana geldi. Sokakta kendi halinde dolaşan yavru köpeğe saldıran E.B., çevredeki vatandaşların tepkisini topladı. Şahıs, kendini savunmak için köpeğin çöpleri karıştırdığını ve bahçesindeki ürünlere zarar verdiğini iddia etti. Ancak, saldırının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı sonradan ortaya çıktı. Vatandaşların tepkisi üzerine sinirlenen E.B. çevredekilerle tartıştı. Olay kısa sürede mahallede gerginliğe neden oldu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ YAĞMURUNA TUTULDU

Saldırıya ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda kullanıcı, şahsın cezalandırılması için paylaşım yaptı. Hayvansever dernekleri ve gönüllüler, olayın ardından saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.Polis ekipleri, yapılan şikayetler üzerine kısa sürede harekete geçti ve saldırgan E.B.'yi gözaltına aldı.Saldırıya uğrayan yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin veteriner ekipler tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.