‘Yavrum gözümün önünde eriyor’

AĞRI'DA 20 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konulan 2.5 yaşındaki Kerem Beritan Özcan yaşam mücadelesi veriyor. Barika-Cemal Özcan ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Kerem'in tedavisine destek sağlamak amacıyla kamu kurumları, akademisyenler ve basın mensupları seferber oldu. Valilik onayıyla düzenlenen kampanyada tedavi masrafının yüzde 20'si toplanan Kerem için daha geniş kitlelere ulaşılması amacıyla komisyon kuruldu. Anne Barika Özcan, oğlunun gözlerinin önünde eridiğini belirterek gözyaşları içinde yardım istedi. Yaklaşık 35 gün hastanede kaldıklarını anlatan Özcan, "Çaresiz bir anne olarak bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Allah rızası için artık Kerem'in sesini duyun. Kerem günbegün gözümün önünde eriyip gidiyor. Her kan alınışında vücudu mosmor oluyor, benim de yüreğim parçalanıyor. Ne olur sesimize ses olun" dedi. Kampanyada şimdiye kadar hedeflenen yaklaşık 86 milyon liranın yalnızca yüzde 21'inin toplanabildiği öğrenildi.

