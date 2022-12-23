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Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:20 Son Güncelleme: 23.12.2022 10:20

Yay Burcu Hangi Ay? Yay Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Yay burcu hangi ayda doğmuştur sorusunu birçok kişi merak ediyor. Burçlar hem kişilerin karakterleri ile ilgili hem de ikili ilişkilerde bize ipucu verebiliyor. Bu yüzden yay burcu hangi ay, yay burcu tarihi nedir, yay burcu ne zaman doğar gibi soruların cevapları araştırılıyor. Birinin yay burcu olması için hangi ay doğması gerekiyor biliyor musunuz? Yay burcu ayı ne zaman, yay hangi ay doğar merak ediyorsanız yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Yay Burcu Hangi Ay? Yay Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Burçlarla ilgileniyorsanız ve yay burcu hangi ayda doğmuştur merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Yay burcu ne zaman doğar, yay hangi ay da doğar diye araştırdığınızda kasım ve aralık ayı arasında olduğunu görebilirsiniz. Peki yay burcu ayı belli ama hangi günler arasında olduğunu biliyor musunuz? Yay burcu tarihi, yay burcu hangi ay doğmuştur, yay burcu özellikleri nelerdir hepsinin cevabı bu yazıda!

Yay Burcu Özellikleri Nelerdir?

Yay burçları maceraperesttir ve risk almaktan korkmazlar. Burcun sembolündeki ileri atılan ok yay burçlarının geçmişi değil geleceği önemsediğini gösterir. Pozitif ve hayatı olduğu gibi kabul eden yay burçları oldukça eğlencelidir. Entelektüel birikime önem veren yay burçları karşısındaki kişide de buna dikkat ederler.

Yay Burcu Hangi Ay Doğar, Yay Burcu Ayı ve Günleri Nelerdir?

Yay burcunun başlangıç tarihi 24 Kasım'dır. Bitiş tarihi ise 22 Aralık'tır. Simgesi yarı at, yarı insan olan bir okçu figürüdür. Elementi ateştir.

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Yay Burcu Hangi Ay? Yay Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?
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