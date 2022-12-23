Yay Burcu Hangi Ay? Yay Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Burçlarla ilgileniyorsanız ve yay burcu hangi ayda doğmuştur merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Yay burcu ne zaman doğar, yay hangi ay da doğar diye araştırdığınızda kasım ve aralık ayı arasında olduğunu görebilirsiniz. Peki yay burcu ayı belli ama hangi günler arasında olduğunu biliyor musunuz? Yay burcu tarihi, yay burcu hangi ay doğmuştur, yay burcu özellikleri nelerdir hepsinin cevabı bu yazıda!

Yay Burcu Özellikleri Nelerdir?

Yay burçları maceraperesttir ve risk almaktan korkmazlar. Burcun sembolündeki ileri atılan ok yay burçlarının geçmişi değil geleceği önemsediğini gösterir. Pozitif ve hayatı olduğu gibi kabul eden yay burçları oldukça eğlencelidir. Entelektüel birikime önem veren yay burçları karşısındaki kişide de buna dikkat ederler.

Yay Burcu Hangi Ay Doğar, Yay Burcu Ayı ve Günleri Nelerdir?

Yay burcunun başlangıç tarihi 24 Kasım'dır. Bitiş tarihi ise 22 Aralık'tır. Simgesi yarı at, yarı insan olan bir okçu figürüdür. Elementi ateştir.