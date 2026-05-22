Yaya geçidinde can verdi! Minibüs şoförü 2’inci duruşmada tahliye edildi

İstanbul'un Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde 27 Mart'ta meydana gelen olayda, Mustafa Yıldırım (30) idaresindeki minibüs, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Neşe Kasımoğlu'na (65) çarptı. Kazada ağır yaralanan Kasımoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli hakimlikçe tutuklandı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada sanık Mustafa Yıldırım'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla !kadar hapis cezası istendi.

2'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 2'nci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yıldırım ile taraf avukatları katıldı. Maktulün yakınları salonda hazır bulundu. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor dosyaya sunuldu. Raporda sanık Mustafa Yıldırım'ın kusurlu olduğu belirtildi.

ŞİKAYETÇİYİM

Katılan Merhum Neşe Kasımoğlu'nun oğlu Yavuz Kasımoğlu, "Benim görgüye dayalı bir bilgim yoktur. Vefat eden annemdir şikayetçiyim" dedi.

ANİDEN ÖNÜME ÇIKTI

Tutuklu sanık Mustafa Yıldırım, "Park eden araçların arasından çıktı, aniden önüme çıktı, aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamı ve cezalandırılmasını talep etti. Mütalaa sonrası savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Yıldırım, "Ben gece uyuyamıyorum kaza anı gece gözümün önüne geliyor çok pişmanım tahliye mi talep ediyorum" dedi. Merhum Neşe Kasımoğlu'nun oğlu Yavuz Kasımoğlu, "Ben annemi morgda teşhis ettim bende geceleri uyuyamıyorum, cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Yıldırım'ın tahliyesine karar verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alan mahkeme, verilen hapis cezasını 91 bin lira adli para cezasına çevirdi.