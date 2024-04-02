Yaya geçidinde cinayet gibi kaza

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde iki kızıyla birlikte yürüyen Tuba Çival (36), yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Recep Ö.'nün kullandığı otomobil anne ve kızlarına çarptı. Ağır yaralanan Tuba Çival ile kızları 14 yaşındaki R.Ç. ve M.Ç. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Anne Tuba Çival, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Recep Ö., gözaltına alındı.Yurtta dün meydana gelen diğer kazalar ise şöyle:Manisa'nın Salihli ilçesinde Nadi Çekin (68) yönetimindeki hafif ticari araç, M.A.'nın (25) kullandığı sabun yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada Nadi Çekin ile yanında bulunan Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin (35) yaşamını yitirdi.Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde üzerinde 2 gencin bulunduğu motosiklete, arkadan gelen otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazada, arkasında bulunan Seydi Keser (26) öldü. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.Malatya'da ise refüje çarparak devrilen kamyondaki Mehmet Çil (43) hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü İ.K. ise yaralandı.Sinop'un Boyabat ilçesinde ise Mehmet Aksoy (70) yönetimindeki otomobil, Çorak köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki eşi Fatma Aksoy yaralandı. Sürücü Aksoy, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın-Denizli otoyoluna çıkan zihinsel engelli D.Y. (46) adlı kadın, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise şarampole yuvarlanan otomobildeki Fatma K. öldü, sürücü Cebrail S. (19) ile Gizem K. (5) yaralandı.