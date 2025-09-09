Haberler Yaşam Haberleri Yaya geçidinde cinayet gibi kazaya: 20 yıl 10 ay hapis
Giriş Tarihi: 9.9.2025 14:38 Son Güncelleme: 9.9.2025 14:41

Yaya geçidinde cinayet gibi kazaya: 20 yıl 10 ay hapis

Sakarya'da yaya geçidinden karşıya geçen 12 yaşındaki Zühre Deniz Akdağ'a çarparak hayattan koparan alkollü sürücü 20 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

Hüseyin CUMALI
Olay, 4 Kasım günü Adnan Menderes Caddesi Diş Hekimliği Fakültesi önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Okul çıkışında evine giden Zühre Deniz Akdağ, yaya geçidindeki ışığın yayalar için yeşil yanmasının ardından koşarak karşıya geçtiği sırada alkollü sürücü T.D., küçük kıza çarpıp kaçtı. Metrelerce savrularak refüje düşen talihsiz Zühre kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan cani sürücü ise polislerce yakalandı. Fevzi Kılıç Ortaokulu öğrencisi Zühre'nin ölümüne neden olan sürücü hakkında Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olası kastla ölüme neden olma suçundan dava açıldı. Davada bugün karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanığı 20 yıl 10 ay hapse mahkum etti.

