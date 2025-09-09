Yaya geçidinde cinayet gibi kazaya: 20 yıl 10 ay hapis

Olay, 4 Kasım günü Adnan Menderes Caddesi Diş Hekimliği Fakültesi önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Okul çıkışında evine giden Zühre Deniz Akdağ, yaya geçidindeki ışığın yayalar için yeşil yanmasının ardından koşarak karşıya geçtiği sırada alkollü sürücü T.D., küçük kıza çarpıp kaçtı. Metrelerce savrularak refüje düşen talihsiz Zühre kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan cani sürücü ise polislerce yakalandı. Fevzi Kılıç Ortaokulu öğrencisi Zühre'nin ölümüne neden olan sürücü hakkında Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olası kastla ölüme neden olma suçundan dava açıldı. Davada bugün karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanığı 20 yıl 10 ay hapse mahkum etti.