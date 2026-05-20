Yaya geçidinde dehşet: 2 kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada...

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Talatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Bu sırada yaya geçidinde bulunan bir diğer kişi ise otomobilin geldiğini son anda fark ederek kazadan kurtuldu.
O ANLAR KAMERADA
Kaza, yayalara yol veren başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinde bulunan 3 kişiye sağ şeritteki bir otomobilin yol verdiği, o sırada karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye sol şeritten gelen başka bir otomobilin çarptığı görülüyor.