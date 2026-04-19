Yaya geçidinde durmadı Aysu’yu hayattan kopardı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Yeni Terminal Kavşağı'ndaki yaya geçidine birkaç metre mesafeden yolun karşısına geçmek isteyen Aysu Öksüz'e (19), Nevzat Y. (63) yönetimindeki kamyon çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öksüz, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anı bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde ciple çarpışan motosiklet sürücüsü Selçuk Çimen (21), hayatını kaybetti.

BARİYERLER ÖLÜM GETİRDİ

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan ve Karahisar Köprüsünün bariyerlerine ok gibi saplanarak parçalanan otomobilin, arka koltuğa fırlayan sürücüsü O.K. öldü. Aracın kopan ön tekerlekleri ise yaklaşık 100 metre geride bulundu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep'in Nurdağı ilçesi mevkiinde TIR ile çarpışan kamyonetteki Hasan A. (30) ölürken, sürücü yaralı kurtuldu.

Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesinde, 15 Temmuz Camili Mahallesindeki 230. Sokak üzerinde kontrolü kaybeden Ş.G. (48) yönetimdeki otomobil, kaldırımda yürüyen Oğuz Kağan İslamoğlu'na (17) çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

BETON DİREK SONU OLDU

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan ve beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü Barış Doğanay (33) hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.