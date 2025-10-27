Yaya geçidindeki kadını darp eden öfkeli sürücüye 8 yıla kadar hapis cezası istemi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 9 Eylül'de Strazburg Caddesi Sezenler Sokak'ta S.Ç. yeşil ışık yandığı sırada yaya çizgisinden yolun karşısına geçerken Atanur Aşatır kullandığı araçla, yayanın geçtiğini görmesine rağmen yavaşlamadan aracı sürmeye devam etti. S.Ç, trafik kurallarına uymadan geçtiği için Aşatır'a tepki gösterdi. Müştekinin duyacağı şekilde araç içerisinden müştekiye küfrederek inen Aşatır, S.Ç'ye vurdu ve kadın yere düştü. Hastaneye kaldırılan S.Ç'nin omzunda kırık olduğu bildirildi. Olayın ardından Aşatır, emniyet ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SOL OMUZUNDA BİR ÇOK KIRIK MEYDANA GELMİŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaya yolundaki kadını darbeden sürücü hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, S.Ç'nin adli muayene raporunda tespit edilen, sol omzunun yerinden çıktığı, aynı zamanda sol kolun üst kemiğinin omuzla birleşen kısmında birden fazla parçalı kırık meydana geldiği bilgilerine yer verildi. Ayrıca iddianamede, şüphelinin trafik lambalı ve yaya çizgisi bulunan yolda trafik kurallarına uymadan ve yaya çizgisinden, yayanın geçtiğini görmesine rağmen geçişini beklemeden kullandığı aracın hızını yavaşlatmadan yoluna devam ettiği kaydedildi. Bu sırada kendisine tepki gösteren ve yolun karşısına geçmek için yeşil ışık yandığında yola girip yürüyen kadın müştekiye küfür ederek 'alenen hakaret' suçunu ve kullandığı aracı durdurup araçtan indikten sonra müştekiye vurarak 'kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçlarını işlediği belirlendi.

8 YIL 4 AY'A KADAR HAPİS İSTEMİ

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede şüpheli hakkında 'kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı açıklamada saldırının takipçisi olacağını belirterek, "İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız." dedi.