Haberler Yaşam Haberleri Yaya geçitlerine Drone koruması! Örnek uygulamayla tek tek tespit ettiler
Giriş Tarihi: 7.01.2026 17:41

Yaya geçitlerine Drone koruması! Örnek uygulamayla tek tek tespit ettiler

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü; örnek bir Drone denetimi daha gerçekleştirdi. Tuzla Emniyeti; yaya geçitlerinin üzerine Drone sabitledi. Yaya geçitlerinde öncelik hakkı olan yayalara yol vermeyen sürücüler tek tek tespit edildi ve tamamına cezai işlem uygulandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Yaya geçitlerine Drone koruması! Örnek uygulamayla tek tek tespit ettiler
  • ABONE OL

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Polisleri; Drone denetimlerini sürdürdü.

Geçtiğimiz ay Tuzla Tershaneler Caddesi'nde boş olan karşı şeride girerek ilerleyen ve çift şerit halindeki yoğun trafikte bekleyen araç sürücülerinin önüne geçerek sürücülerin haklarını gasp eden sürücüleri Drone ile tespit eden ve ceza yazan Tuzla Emniyeti, örnek gösterilecek bir uygulamaya daha imza attı.

Yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanımayan ve yol vermeyen sürücüler Drone ile gökyüzünden tespit edildi. Yaya geçitlerinin üzerinde havada sabitlenen Drone kamerasından elde edilen görüntüleri inceleyen ve güzergahlarda bekleyen polisler, yayalara yol vermeyen sürücüleri tek tek çevirdi.

Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı Drone uygulamalarıyla insanların haklarına yönelik hassasiyeti takdir toplarken, vatandaşlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yaya geçitlerine Drone koruması! Örnek uygulamayla tek tek tespit ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz