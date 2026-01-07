Yaya geçitlerine Drone koruması! Örnek uygulamayla tek tek tespit ettiler

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Polisleri; Drone denetimlerini sürdürdü.

Geçtiğimiz ay Tuzla Tershaneler Caddesi'nde boş olan karşı şeride girerek ilerleyen ve çift şerit halindeki yoğun trafikte bekleyen araç sürücülerinin önüne geçerek sürücülerin haklarını gasp eden sürücüleri Drone ile tespit eden ve ceza yazan Tuzla Emniyeti, örnek gösterilecek bir uygulamaya daha imza attı.

Yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanımayan ve yol vermeyen sürücüler Drone ile gökyüzünden tespit edildi. Yaya geçitlerinin üzerinde havada sabitlenen Drone kamerasından elde edilen görüntüleri inceleyen ve güzergahlarda bekleyen polisler, yayalara yol vermeyen sürücüleri tek tek çevirdi.

Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı Drone uygulamalarıyla insanların haklarına yönelik hassasiyeti takdir toplarken, vatandaşlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.