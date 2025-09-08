Yaya yolunda otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza, saat 03.45 sıralarında Küçüklü Mahallesi Balcılar Mevkii'nde meydana geldi. Sugözü Mahallesi'nden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan B.D.'nin kullandığı 07 CBT 326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp, uçuruma yuvarlandı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet Ali Öztürk, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü B.D. ise yaralandı.

OTOMOBİLDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Çıkan gürültüyü duyan ve kaza olduğunu fark eden mahalle sakini, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden zorlukla çıkartılan Öztürk'ün cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen cenaze, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazada yaralanan, M.D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı..