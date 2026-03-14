Haberler Yaşam Haberleri Yayalara çarpan otomobil refüje çıktı: 2 Yaralı
Giriş Tarihi: 14.03.2026 15:33

Yayalara çarpan otomobil refüje çıktı: 2 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki otomobilin yayalara çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

SENA UYANER SENA UYANER
Yayalara çarpan otomobil refüje çıktı: 2 Yaralı
Kaza, Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Ayaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi yönünden Sincan istikametine doğru ilerleyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

ARAÇ REFÜJE ÇIKARAK DURDU

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ağır yaralanan yaya ile araçta bulunan diğer yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Yayalara çarpan otomobil refüje çıktı: 2 Yaralı
