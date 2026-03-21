Yayaya çarpmamak için kamyoneti devirdi! 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 21.03.2026 17:29

İstanbul Bayrampaşa'da şoförün yayalara çarpmamak için manevra yaptığı kamyonet kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA
Kaza, 19 Mart saat 21.55 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde meydana geldi. Kamyonetin şoförü Ş.İ., yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Ş.İ., önce park halindeki bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı. Savrulan kamyonet, yan yattıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, araçta sıkışan kamyonet şoförünü kendi imkanlarıyla çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Ş.İ. ile 2 yayanın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

