Yayaya çarptı, kız arkadaşını bırakıp kaçtı! 16 yaşındaki magandaya dudak uçuklatan ceza

KAZADAN SONRA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazada yaralanan yaya M.S.H. ile motosiklette bulunan yolcu G.İ.'ye ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü M.K.'nin kazanın ardından olay yerini terk ettiği ve motosikletini de arkadaşlarının sakladığı öğrenildi.