Yayayı ezip öldürdü, ‘çöp poşeti sandım’ dedi

İstanbul Kadıköy'de geri manevra yapan Kadıköy Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kalan 82 yaşındaki emekli tarih öğretmeni Işıl Yenel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mart ayında Zühtüpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada, şoför Turan K. gözaltına alındı. Şoför, kazada kusuru olmadığını iddia etti ve "Çöp poşeti sandım" diyerek savunma yaptı. Savcılık "taksirle ölüme neden olma" suçundan şoförün 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.