Yayla dönüşü araç uçuruma yuvarlandı: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 yaralı

Kaza dün gece saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Geyikçi Yaylası'nda meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Bayram ailesi bir süre önce tatil için memleketleri Giresun'a geldi. Ailesiyle yayladan dönen Mustafa Bayram idaresindeki yabancı plakalı otomobil, iddiaya göre yoğun sis nedeniyle virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerinde jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma yuvarlanarak takla atan otomobilin bulunduğu alana ulaştı. Yapılan kontrolde araçta bulunan sürücü Mustafa Bayram, eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram'ın hayatını kaybettiği, Murat Bayram'ın ise yaralandığını belirlendi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat, Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.