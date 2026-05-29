Yayla dönüşü faciası: Dereye uçan araçta karı-koca can verdi

Giresun'da meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, Karadoğa Yaylası'ndan Güce ilçesine seyir halinde olan Sefer Akgün yönetimindeki 28 ADN 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araç sürücüsü Sefer Akgün ile eşi Nazmiye Akgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan gelinleri N.A. ise ekiplerin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.