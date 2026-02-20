Yaylada 3 kişiyi öldürüp evi yakan ağabeye ağırlaştırılmış müebbet! Kardeşine 27 yıl hapis

Olay, 21 Ağustos 2024'te Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Haçovit Yaylası'nda meydana geldi. Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede Arif Altuntaş (67), eşi Gülizar Altuntaş (61) ve kuzenleri Kasım Altuntaş'ın (66) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan soruşturmada, evin yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği değerlendirildi. Olayın ardından Arif Altuntaş'ın yeğeni Mehmet Altuntaş (27), kardeşi Atilla Altuntaş (17) ve akrabaları M.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Altuntaş kardeşler tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Üç kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sanıklar hakkında Trabzon 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu yargılanan Mehmet ve Atilla Altuntaş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Mehmet Altuntaş pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Altuntaş'ı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "nitelikli hırsızlık" suçundan ise 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Atilla Altuntaş ise suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirim uygulanarak iki ayrı suçtan toplam 27 yıl hapis cezası aldı.