Yaylalarda bahar horonu

Trabzon
'un Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen 2'nci Kavalık Yaylası Bahar Şenlikleri, yağmur ve sise rağmen büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte yöresel kıyafetlerini giyen kadın ve erkekler, kemençe eşliğinde saatlerce horon oynadı. Trabzon'da baharın gelişiyle birlikte yayla şenlikleri de başladı. Vakfıkebir ilçesindeki Kavalık Yaylası'nda bu yıl ikinci kez organize edilen Bahar Şenlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. Sis ve yağışlı havaya rağmen vatandaşlar şenlik alanını doldurdu. Yöresel kıyafetleriyle etkinliğe katılan vatandaşlar kemençe eşliğinde horon halkaları oluşturdu. Gün boyu süren etkinlikte Karadeniz
ezgileri yaylada yankılanırken, vatandaşlar doğayla iç içe baharın gelişini kutladı. Yoğun katılımın olduğu şenlikte vatandaşlar hem yayla kültürünü yaşattı hem de unutulmaz anlar yaşadı.