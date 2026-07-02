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Giriş Tarihi: 2.07.2026

Yaylaya göç zamanı

Hayrettin YENEL
Yaylaya göç zamanı
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NİĞDE'NİN Halaç köyünde yaklaşık 100 yıldır sürdürülen yayla göçü bu yıl da başladı. Besiciler, her yaz olduğu gibi hayvanlarıyla birlikte yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki yaylaya çıktı. Geçmişte eşek ve katırlarla günler süren yolculuk, bugün traktör ve otomobiller sayesinde yaklaşık iki saatte tamamlanıyor. Yaylada çadırlarını kuran aileler, yağda börek pişirip kara güğümde çay demleyerek geleneklerini yaşatıyor. Halaç Köyü Muhtarı Şaban Şahin, göçün hayvanların sağlığı açısından önemine dikkat çekerken, besiciler Necati Arıkan ve Kudüs Şahin yayla yaşamının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Yaylaya göç zamanı
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