Yaylaya horonlu göç

Trabzon
'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen "31. Şalpazarı Acısu Hıdırellez ve Kültür Bahar Bayramı Şenliği"ne binlerce kişinin katıldı. Yöresel kıyafetleriyle şenliğe katılan vatandaşlar, davul, zurna ve kemençe eşliğinde horon oynayarak yayla göçü yürüyüşü gerçekleştirdi. Yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte baharın gelişi büyük bir coşkuyla kutlandı. Şalpazarı (Ağasar) yöresinde geleneksel hale gelen şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Baharın gelişini simgeleyen etkinlikte birlik, beraberlik ve yöresel kültür ön plana çıktı. Program kapsamında yöresel kültürün zenginlikleri sergilenirken, geleneksel lezzetler de vatandaşların beğenisine sunuldu. Şenliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise kemençe eşliğinde gerçekleştirilen yayla göçü yürüyüşü oldu. Yürüyüşe Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile çok vatandaş katıldı. Vatandaşlar Davul, zurna ve kemençe eşliğinde horon oynadı.