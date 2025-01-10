Haberler Yaşam Haberleri Yayman: Gazetecinin derdi, benim derdimdir
Giriş Tarihi: 10.1.2025 12:21 Son Güncelleme: 10.1.2025 12:22

Yayman: Gazetecinin derdi, benim derdimdir

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü yayınladığı mesajında, “Medya Dördüncü kuvvettir. Türkiye yüzyılında medyanın önemi artmıştır. Kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmek için gece, gündüz demeden çalışan ve işini büyük bir fedakarlıkla yapan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum” paylaşımında bulundu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yayman: Gazetecinin derdi, benim derdimdir

"Gazetecilerin derdi benim derdimdir" diyen Milletvekili Yayman, mesajında şu satırlara yer verdi: "6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazeteci kardeşlerimi bir kez daha rahmet ve duayla anıyorum. Ruhları şad olsun. Deprem bölgesinde gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Kamuoyunun haber alma hakkını kullanmasına aracılık eden basının, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla her şart altında toplum yararını gözetme sorumluluğu vardır. Bu yaklaşım biçimi aziz milletimizin basınımıza güvenini artıracak ve basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Türkiye yüzyılında medyaya düşen görev de artmıştır. Basın çalışanlarımızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da evrensel basın meslek ilkelerini dikkate alarak, kamuoyunu hızlı, tarafsız ve doğru bir şekilde bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum."

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Yayman: Gazetecinin derdi, benim derdimdir
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