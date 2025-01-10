Yayman: Gazetecinin derdi, benim derdimdir

"Gazetecilerin derdi benim derdimdir" diyen Milletvekili Yayman, mesajında şu satırlara yer verdi: "6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazeteci kardeşlerimi bir kez daha rahmet ve duayla anıyorum. Ruhları şad olsun. Deprem bölgesinde gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Kamuoyunun haber alma hakkını kullanmasına aracılık eden basının, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla her şart altında toplum yararını gözetme sorumluluğu vardır. Bu yaklaşım biçimi aziz milletimizin basınımıza güvenini artıracak ve basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Türkiye yüzyılında medyaya düşen görev de artmıştır. Basın çalışanlarımızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da evrensel basın meslek ilkelerini dikkate alarak, kamuoyunu hızlı, tarafsız ve doğru bir şekilde bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum."