Yaz akşamları çocuk sineması ile renkleniyor

ISPARTA Belediyesi, yaz akşamı çocuk sineması on birlerce çocuğa nostalji yaşatıyor. İlk etkinlik Bağlar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Çocuk sineması öncesinde çocuklara ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kendileri için hazırlanan etkinlik alanında eğlenen çocuklar, belediyenin oyun TIR'ının da keyfini çıkardı. Etkinlikte çocuklar ve vatandaşlar yaz akşamı sinemasında açık havada film izlemenin keyfini yaşadı. Mahalle Muhtarı Fatih Korkmaz, yaz akşamı sinema etkinliğinin mahallesindeki çocuklara bayram havası yaşattığını söyledi.