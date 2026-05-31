Yaz başında kar sürprizi

Doğu Karadeniz
Bölgesi'nde e etkili olan soğuk hava dalgası, mayısın son gününde, yüksek rakımlı yaylaları yeniden beyaza bürüdü. Baharı bitirip yaza girmeye hazırlanırken, Karadeniz'de kar sürprizi yaşandı. Bölgede etkili olan yağmur, yüksek rakımlı noktalarda yerini kara bırakınca, Trabzon
, Rize
, Gümüşhane
, Giresun ve Artvin'in yaylaları beyaza büründü. Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Eskala Yaylası ile Çaykara ilçesindeki Parma Yaylası da kar yağışından nasibini aldı. Ortaya çıkan manzara, bölge sakinleri ve yayla ziyaretçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Rize'de turizmle ön palana çıkan Avusor Yaylası, Huser Yaylası ve Kavrun Yaylası beyaza büründü. Gümüşhane'de 2 bin metre ve üzerindeki zirveleri beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Zigana Dağı ile Torul ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Minarli Yaylası'nda etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Gece boyunca devam eden karın kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. ArdahanŞavşat Karayolu'nun Sahara Geçidi'nde ulaşımı aksattı. Bazı araçlar mahsur kalırken, çok sayıda TIR'ın ilerleyememesi bölgede trafik yoğunluğu oluşturdu. Karabük'ün Safranbolu ilçesinin 1700 rakımlı Ömür Ahmet Kıran mevkiinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, çam ağaçlarını ve yeşil örtüyü beyaza bürüdü. Meteoroloji bölgedeki yüksek kesimlerde soğuk havanın etkisininin bir süre daha devam edeceğini bildirdi.