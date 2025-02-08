Yaz lastikleriyle seyreden araç, polis otosuna çarptı: 2’si polis 3 yaralı

Kaza Kayseri-Malatya Karayolu'nun 26. kilometresinde meydana geldi. Yola yaz lastikleriyle çıkan otomobil, Malatya istikametine seyrettiği sırada otomobil kayarak kontrolden çıktı. Karşı yöne geçen otomobil, bu sırada yol devriyesi yapan polis aracıyla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sivil otomobil çarpışmanın ardından takla atarak şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 polis memuru ile sivil araç sürücüsü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar ise incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazanın ardından Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; yaralı polis memurlarını hastanede ziyaret etti.