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Giriş Tarihi: 8.2.2025 11:28 Son Güncelleme: 8.2.2025 13:42

Yaz lastikleriyle seyreden araç, polis otosuna çarptı: 2’si polis 3 yaralı

Kayseri’de kar yağışının etkili olduğu Kayseri-Malatya karayolu’nda yaz lastikleriyle seyreden sürücü, karışı yöne geçerek polis aracına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 2 polis yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yaz lastikleriyle seyreden araç, polis otosuna çarptı: 2’si polis 3 yaralı

Kaza Kayseri-Malatya Karayolu'nun 26. kilometresinde meydana geldi. Yola yaz lastikleriyle çıkan otomobil, Malatya istikametine seyrettiği sırada otomobil kayarak kontrolden çıktı. Karşı yöne geçen otomobil, bu sırada yol devriyesi yapan polis aracıyla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sivil otomobil çarpışmanın ardından takla atarak şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 polis memuru ile sivil araç sürücüsü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar ise incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazanın ardından Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; yaralı polis memurlarını hastanede ziyaret etti.

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Yaz lastikleriyle seyreden araç, polis otosuna çarptı: 2’si polis 3 yaralı
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