Haberler Yaşam Haberleri Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü okulların açılacağı tarihte!
Giriş Tarihi: 19.7.2022 14:29

Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü okulların açılacağı tarihte!

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi gözünü 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlayacağı ve dolayısıyla yaz tatilinin sona ereceği tarihe çevirdi. Yoğun bir eğitim öğretim yılından sonra dinlenmeye ayrılan öğrenci ve veliler “Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. 3 aylık tatil bilindiği gibi 17 Haziran tarihinde karnelerin de verilmesiyle beraber başlamıştı. Peki, Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü okulların açılacağı tarihte!

Yaz tatilinin sona ereceği tarih için geri sayım başladı. 17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatilinin biteceği tarih MEB takvimi ile duyurulmuştu. Bu kapsamda ise "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte okulların açılacağı ve yaz tatili keyfinin sona ereceği o tarih...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?

MEB eğitim ve öğretim çalışma takvimiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı belli oldu. Öğrencilerin gözü yaz tatilinde. Bazen evden bazen de okuldan devam eden zorlu eğitim yılı sonunda bitiyor.

17 Haziran 2022 Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacak. İkinci dönem böylece 17 Haziran'da sona eriyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Haziran Cuma günü bitecek olan 2021 – 2022 eğitim öğretim yılından sonra 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Yarıyıl tatili 23 Ocak 2022 ile 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü okulların açılacağı tarihte!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA