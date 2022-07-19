Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü okulların açılacağı tarihte!

Yaz tatilinin sona ereceği tarih için geri sayım başladı. 17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatilinin biteceği tarih MEB takvimi ile duyurulmuştu. Bu kapsamda ise "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte okulların açılacağı ve yaz tatili keyfinin sona ereceği o tarih...
MEB eğitim ve öğretim çalışma takvimiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı belli oldu. Öğrencilerin gözü yaz tatilinde. Bazen evden bazen de okuldan devam eden zorlu eğitim yılı sonunda bitiyor.
17 Haziran 2022 Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacak. İkinci dönem böylece 17 Haziran'da sona eriyor.
17 Haziran Cuma günü bitecek olan 2021 – 2022 eğitim öğretim yılından sonra 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.