Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü okulların açılacağı tarihte!

Yaz tatilinin sona ereceği tarih için geri sayım başladı. 17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatilinin biteceği tarih MEB takvimi ile duyurulmuştu. Bu kapsamda ise "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte okulların açılacağı ve yaz tatili keyfinin sona ereceği o tarih...