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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Yazar Yaşar Kaplan hayatını kaybetti

Yazar Yaşar Kaplan hayatını kaybetti
Mütefekkir, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan, 71 yaşında Almanya'da vefat etti. Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Kaplan'ın vefatının ardından dostları ve sevenleri sosyal medyada baş sağlığı diledi. Niğde'de 1952'de dünyaya gelen Kaplan, Diyanet İşleri Başkanlığı, İller Bankası, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Mila Haber Ajansı'nda yazı işleri müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatında tercümanlık görevlerinde bulundu. Demokrasi Risalesi adlı deneme kitabı nedeniyle 3 yıla yakın cezaevinde kaldı.

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Yazar Yaşar Kaplan, 71 yaşında hayatını kaybetti
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Yazar Yaşar Kaplan hayatını kaybetti
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