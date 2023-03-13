Haberler Yaşam Haberleri Yazdır Kısayol Tuşu – Klavyede Yazdır Tuşu Hangisi ve Kısayolu Nedir?
Giriş Tarihi: 13.3.2023 14:42 Son Güncelleme: 13.3.2023 14:43

Yazdır Kısayol Tuşu – Klavyede Yazdır Tuşu Hangisi ve Kısayolu Nedir?

Kısayol tuşları aktif şekilde bilgisayar kullanan kişiler için büyük kolaylık sağlar. Bu kısayol tuşlarından biri de yazdır tuşudur. Yazdır kısayol tuşları, yaygın şekilde kullanılan kısayol tuşlarından biridir. Yazdır kısayolu, bilgisayarda hazırlanan belgelerin yazdırılması için kullanılır. Bilgisayarda yazdır tuşu ne sorusu için kısayol tuşlarının açıklamalarından istifade edebilirsiniz. Klavyede yazdır tuşu hangisi gibi merak edilen konuları sizler için araştırdık.

Yazdır Kısayol Tuşu – Klavyede Yazdır Tuşu Hangisi ve Kısayolu Nedir?

Yazdır kısayol tuşları, bilgisayar kullanımında çok işinize yarayacaktır. Yazdır kısayolu, yazma işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Bilgisayarla ilgili yazılı kaynaklardan istifade ile konuyu araştırabilirsiniz. Bilgisayarda yazdır tuşu ne başlığında merak ettiğiniz konuyu öğrenebilirsiniz. Söz konusu kısayol tuşu sıklıkla yazdırma işlemi yapanlar için büyük öneme sahiptir. Klavyede yazdır tuşu hangisi yazımızın devamında.

Yazdır Kısayol Tuşları

Bilgisayarda kullanılan çok sayıda kısayol tuşu vardır. kısayol tuşları, özellikle Office programlarında çok işinize yarayacaktır. Belgedeki bir kısmın kopyalanması, kesilmesi, yapıştırılması gibi işlemler için kısayol tuşlarından istifade edilir.

Bilgisayarda kullanılan kısayol tuşlarından biri de "yazdır" kısayol tuşudur. Office ya da herhangi bir metin programında hazırlanan yazının yazdırılması için menü kısmından "yazdır" komutu vermeniz gerekir. Kısayol tuşu ise yazdırma komutunun çok daha pratik şekilde yazıcıya gönderilmesini sağlar.

Bilgisayarda Yazdır Tuşu Ne?

Bilgisayarda hazırladığınız bir belgeyi yazdırmak için menüden "yazdır" komutu vermek yerine kısayol tuşu kullanabilirsiniz. Ctrl+P tuşu yazdırma komutunun kısayol tuşudur. P, print komutundan gelen bir kısayoldur. Ctrl tuşuna parmağınız basılı iken P harfine bastığınızda karşınıza yazıcı seçenekleri çıkacaktır. Buradan kağıt boyutu ve yazıcı seçenekleri ile ilgili ayarlamaları yapıp "tamam" tuşuna bastığınızda belgeniz yazdırılacaktır.

Bilgisayar kullanımında işinize yarayacak, "yazdır" tuşu dışında da çok sayıda kısayol tuşu vardır. Bu tuşlardan istifade ile bilgisayardaki çok sayıda işlemi kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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Yazdır Kısayol Tuşu – Klavyede Yazdır Tuşu Hangisi ve Kısayolu Nedir?
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