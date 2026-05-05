Yazılım mühendisi Berkay’ın ölümünde sanığa ikinci tahliye

Kadıköy Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 19 Şubat Perşembe günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre evinin yakınlarında yürüyüş yapan yazılım mühendisi Berkay Şengel, karşıya geçmek istediği sırada Azad Baran Hışım (23) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 22 metre savrulan Şengel, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Ancak genç mühendis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

SANIK TAM KUSURLU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanığın yaya geçidinden geçmekte olan Şengel'e çarptığı ve olay yerinden kaçtığı belirtildi. Kaza tespit tutanağı ile 6 Mart 2026 tarihli bilirkişi raporuna göre sanığın kazada tamamen kusurlu, maktulün ise kusursuz olduğu tespit edildi. İddianamede sanığın savunmasına da yer verildi. Sanık, maktulün bir anda önüne çıktığını, bu nedenle göremediğini ve frene basamadığını, panikleyerek olay yerinden kaçtığını, daha sonra polis merkezine giderek kazayı kendisinin yaptığını söylediğini ancak suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği yer aldı.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanığın savunması, tanık beyanları, bilirkişi raporu, görüntü izleme tutanakları ve doktor raporlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, sanığın sevk ve idaresindeki araçla yayaya çarparak ölümüne taksirli eylemiyle sebebiyet verdiğinin sabit olduğu vurgulandı. Sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

TAHLİYE EDİLİP YENİDEN TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Mart'ta görülen duruşmada tahliye edilen sanık hakkında yapılan itiraz üzerine 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Hışım, 1 Nisan'da yeniden tutuklandı.

SANIK 3. KEZ HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın 3. celsesine tutuklu sanık Azad Baran Hışım ve müştekiler Gökhan Hasan Şengel, Özlem Çapan Özeren ile taraf avukatları katıldı.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Davanın üçüncü celsesinde mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yaya geçidinden geçen maktule çarparak ölümüne neden olduğunu, olay yerinden kaçtığını ve bilinçli taksirle hareket ettiğini belirterek cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

MAHKEMEDEN İKİNCİ TAHLİYE

Mahkeme heyeti ise savunmalar ve tanık beyanlarında ambulansın geç gelmesi ve müdahalenin yetersiz olduğu yönündeki iddialar nedeniyle ölüm ile eylem arasındaki illiyet bağına dair şüphe oluştuğu, otopsi raporunun henüz dosyaya girmediğini belirtti. Delillerin büyük ölçüde toplandığı, sanığın sabit ikametgah sahibi olduğu ve kaçma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle Hışım'ın tahliyesine karar verildi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri tarihe ertelendi.