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Giriş Tarihi: 3.7.2022 10:03 Son Güncelleme: 3.7.2022 10:30

Yazlık hırsızı Jandarmadan kaçamadı

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Yazlık hırsızı Jandarmadan kaçamadı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri’de devriye esnasında şüpheli hareketlerde bulunan bir kamyoneti takibe aldı. Jandarma ekiplerinin takip ettiğini fark edince panikleyen sürücü, kamyoneti bırakıp araziye doğru kaçtı. Şüphelinin bırakıp kaçtığı kamyonette arama yapan ekipler; 30 litre mazot, çapa makinesi, 2 akü, 2 koltuk, bisiklet, akü şarj cihazı ile bir miktar ev bakliyatı ele geçirdi. Yakalanan H.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Silivri'de devriye görevi esnasında seyir halinde bulunan bir kamyonetin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine aracı takibe başladı. Söz konusu kamyonet, dur ihtarına uymayıp stabilize yola girdi. Panikleyen şüpheli sürücü kamyonetten inip araziye doğru kaçtı. Terk edilen kamyonette arama yapan Jandarma ekipleri; 30 litre mazot, çapa makinesi, iki akü, 2 koltuk, bisiklet, akü şarj cihazı ile bir miktar ev bakliyatı buldu.

SOYULDUĞUNU BİLE ANLAMADI

Jandarma ekipleri, şüphelinin arkasında bıraktığı her izi dikkatle inceledi ve yapılan araştırma neticesinde malların çalıntı olduğu belirlendi. Çapa makinesinin üstündeki seri numarasından üreten firma ile iletişime geçildi. Ardından makinenin sahibine ulaşıldı. Yapılan görüşmede; şahsın Silivri'de yazlık evinin olduğu ve evinin soyulduğundan haberi olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu yazlıkta arama yapan ekipler, bulduğu delilleri tek tek titiz bir şekilde inceleyerek hırsızın kimliğine ulaştı. H.T. isimli şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, 16 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan H.T. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yazlık hırsızı Jandarmadan kaçamadı
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