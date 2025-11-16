YDS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı! ÖSYM ile 2025/2 YDS soru kitapçığı ve cevapları görüntüleme

Yabancı dil seviyelerini belgelemek isteyen adaylar için yılın önemli sınavlarından biri olan 2025-YDS/2, yurt genelindeki merkezlerde gerçekleşti. Sınav salonlarından çıkan adaylar, performanslarını değerlendirmek ve tahmini puanlarını hesaplamak amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan YDS soruları ve cevap anahtarını kontrol ediyor. Bu cevap anahtarı, adayların sonuçlar açıklanmadan önce kendi tahminlerini yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.