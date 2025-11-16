YDS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı! ÖSYM ile 2025/2 YDS soru kitapçığı ve cevapları görüntüleme

Yabancı dil seviyelerini belgelemek isteyen adaylar için yılın önemli sınavlarından biri olan 2025-YDS/2, yurt genelindeki merkezlerde gerçekleşti. Sınav salonlarından çıkan adaylar, performanslarını değerlendirmek ve tahmini puanlarını hesaplamak amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan YDS soruları ve cevap anahtarını kontrol ediyor. Bu cevap anahtarı, adayların sonuçlar açıklanmadan önce kendi tahminlerini yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.
Şu an itibarıyla (16 Kasım 2025 Pazar), ÖSYM'nin YDS sınav soruları ve cevap anahtarını içeren resmi duyurusu yayımlandı.
2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın %10'u erişime açıldı.
Sorular ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından adayların bilgisine sunulmaktadır:
ÖSYM Resmi İnternet Sitesi üzerinde sınavla ilgili tüm bilgiler, "Duyurular" sekmesinden ilan edilmektedir. Ayrıca cevap anahtarına ÖSYM AİS sistemi üzerinden de ulaşmak mümkün: