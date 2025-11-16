Haberler Yaşam Haberleri YDS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı! ÖSYM ile 2025/2 YDS soru kitapçığı ve cevapları görüntüleme
Giriş Tarihi: 16.11.2025 23:08

2025-YDS/2 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) bugün (16 Kasım 2025 Pazar) itibarıyla gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların en büyük merak konusu, YDS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ve YDS cevap anahtarı nereden görüntülenir?. Sınavın hemen ardından başlayan bu heyecanlı bekleyişte, sona gelindi. ÖSYM tarafından beklenen duyuru geldi.

Yabancı dil seviyelerini belgelemek isteyen adaylar için yılın önemli sınavlarından biri olan 2025-YDS/2, yurt genelindeki merkezlerde gerçekleşti. Sınav salonlarından çıkan adaylar, performanslarını değerlendirmek ve tahmini puanlarını hesaplamak amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan YDS soruları ve cevap anahtarını kontrol ediyor. Bu cevap anahtarı, adayların sonuçlar açıklanmadan önce kendi tahminlerini yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.

YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Şu an itibarıyla (16 Kasım 2025 Pazar), ÖSYM'nin YDS sınav soruları ve cevap anahtarını içeren resmi duyurusu yayımlandı.

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın %10'u erişime açıldı.

YDS CEVAP ANAHTARINA NEREDEN ULAŞILIR?

Sorular ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından adayların bilgisine sunulmaktadır:

ÖSYM Resmi İnternet Sitesi üzerinde sınavla ilgili tüm bilgiler, "Duyurular" sekmesinden ilan edilmektedir. Ayrıca cevap anahtarına ÖSYM AİS sistemi üzerinden de ulaşmak mümkün:

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre YDS sınav sonuçları 05.12.2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.

