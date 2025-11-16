YDS/2 Sınav Soruları ve Cevapları 2025 ne zaman yayımlanır? ÖSYM ile YDS soruları ve cevap anahtarı nereden görüntülenir?

Yabancı dil seviyelerini belgelemek isteyen adaylar için yılın önemli sınavlarından biri olan 2025-YDS/2, yurt genelindeki merkezlerde gerçekleşiyor. Sınav salonlarından çıkan adaylar, performanslarını değerlendirmek ve tahmini puanlarını hesaplamak amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan YDS soruları ve cevap anahtarına ulaşmayı bekliyor. Bu cevap anahtarı, adayların sonuçlar açıklanmadan önce kendi tahminlerini yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.