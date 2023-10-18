Yedi Uyuyanlar Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Yedi Uyurlar Mağarası Hangi Şehirde, Kaç Tane?

Yedi Uyuyanlar Mağarası hem konum hem de ulaşım yöntemlerinin çeşitliliği sayesinde iyi bir lokasyonda yer alır. Tüm ziyaretçilerin merak ettiği en önemli konu mağaranın hangi şehirde olduğudur. Birden fazla şehirde bu mağaradan olması özellikle kafaları karıştıran konulardan biridir. Yedi Uyuyanlar Mağarası nerede ve nasıl gidilir sorularına bundan dolayı farklı yanıtlar ile karşılaşmak mümkündür.

Yedi Uyurlar Mağarası Nerede?

Yedi Uyurlar Mağarası hakkında Türkiye'nin birçok yerinde önemli hikayeler anlatılmaktadır. Bundan dolayı farklı şehirlerde bu mağaradan olduğu da bilinen konular içerisindedir. Yedi Uyurlar Mağarası Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunmaktadır. Bu mağara Tarsus'un 14 kilometre kuzey batısında yer almaktadır. Dedeler köyüne oldukça yakın bir konumadır.

Bu mağara dışında aynı zamanda İzmir Efes'te de Yedi Uyurlar Mağarası bulunmaktadır. Aynı zamanda Lice'de bu mağaradan bir örnek bulunuyor. Bu nedenle ziyaretçiler hangi ildekini ziyaret edeceklerse o mağaranın ulaşım şekillerini araştırmalıdır.

Yedi Uyurlar Mağarası'na Nasıl Gidilir?

Yedi Uyurlar olarak bilinen mağara günümüzde birçok kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Mersin'de ve İzmir'de bulunan bu mağaraları ziyaret etmek için özel araçları kullanmak mümkündür. Aynı zamanda turizm açısından büyük önem taşıdığından toplu taşıma araçlarıyla da mağaraya ulaşmak kolaydır.

Mersin'de bulunan Yedi Uyurlar Mağarasına gitmek için ilk olarak Tarsus'a ulaşmak gerekiyor. Havayolu, karayolu ve demiryolu ile ulaşım mümkündür. Tarsus'a yaklaşık olarak 12 km mesafede yer alır. Mersin'e uzaklık ise 33 km'dir. Mağaraya girişlerde herhangi bir ücret ödenmemektedir. İstenilen tüm zamanlarda mağarayı ziyaret etmek mümkündür.

Yedi Uyurlar Mağarası Kaç Tanedir?

Yedi Uyurlar Mağarasından birkaç farklı yerde bulunmaktadır. En bilinenlerden ilki Mersin'dir. Tarsus'a yaklaşık 20 dakika mesafede yer alır. Diğeri ise İzmir Efes'te bulunmaktadır. Bir diğer Yedi Uyurlar Mağarası ise Lice'dedir.