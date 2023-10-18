Haberler Yaşam Haberleri Yedi Uyuyanlar Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Yedi Uyurlar Mağarası Hangi Şehirde, Kaç Tane?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:40 Son Güncelleme: 18.10.2023 10:41

Yedi Uyuyanlar Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Yedi Uyurlar Mağarası Hangi Şehirde, Kaç Tane?

Yedi Uyuyanlar Mağarası çok ziyaretçisi olan ve turizm açısından önemi büyük mağaralardandır. Türkiye’de sayısız mağara oluşumdan bahsetmek mümkün. Ancak bazı mağaralar diğerlerine göre çok daha fazla ziyaret edilmektedir. Bundan dolayı Yedi Uyurlar Mağarası hangi şehirde, kaç tane sorularına yanıt arayan çok kişi bulunur. Ziyaret öncesinde Yedi Uyuyanlar Mağarası nerede ve nasıl gidilir sorularının mutlaka bilinmelidir.

Yedi Uyuyanlar Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Yedi Uyurlar Mağarası Hangi Şehirde, Kaç Tane?

Yedi Uyuyanlar Mağarası hem konum hem de ulaşım yöntemlerinin çeşitliliği sayesinde iyi bir lokasyonda yer alır. Tüm ziyaretçilerin merak ettiği en önemli konu mağaranın hangi şehirde olduğudur. Birden fazla şehirde bu mağaradan olması özellikle kafaları karıştıran konulardan biridir. Yedi Uyuyanlar Mağarası nerede ve nasıl gidilir sorularına bundan dolayı farklı yanıtlar ile karşılaşmak mümkündür.

Yedi Uyurlar Mağarası Nerede?

Yedi Uyurlar Mağarası hakkında Türkiye'nin birçok yerinde önemli hikayeler anlatılmaktadır. Bundan dolayı farklı şehirlerde bu mağaradan olduğu da bilinen konular içerisindedir. Yedi Uyurlar Mağarası Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunmaktadır. Bu mağara Tarsus'un 14 kilometre kuzey batısında yer almaktadır. Dedeler köyüne oldukça yakın bir konumadır.

Bu mağara dışında aynı zamanda İzmir Efes'te de Yedi Uyurlar Mağarası bulunmaktadır. Aynı zamanda Lice'de bu mağaradan bir örnek bulunuyor. Bu nedenle ziyaretçiler hangi ildekini ziyaret edeceklerse o mağaranın ulaşım şekillerini araştırmalıdır.

Yedi Uyurlar Mağarası'na Nasıl Gidilir?

Yedi Uyurlar olarak bilinen mağara günümüzde birçok kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Mersin'de ve İzmir'de bulunan bu mağaraları ziyaret etmek için özel araçları kullanmak mümkündür. Aynı zamanda turizm açısından büyük önem taşıdığından toplu taşıma araçlarıyla da mağaraya ulaşmak kolaydır.

Mersin'de bulunan Yedi Uyurlar Mağarasına gitmek için ilk olarak Tarsus'a ulaşmak gerekiyor. Havayolu, karayolu ve demiryolu ile ulaşım mümkündür. Tarsus'a yaklaşık olarak 12 km mesafede yer alır. Mersin'e uzaklık ise 33 km'dir. Mağaraya girişlerde herhangi bir ücret ödenmemektedir. İstenilen tüm zamanlarda mağarayı ziyaret etmek mümkündür.

Yedi Uyurlar Mağarası Kaç Tanedir?

Yedi Uyurlar Mağarasından birkaç farklı yerde bulunmaktadır. En bilinenlerden ilki Mersin'dir. Tarsus'a yaklaşık 20 dakika mesafede yer alır. Diğeri ise İzmir Efes'te bulunmaktadır. Bir diğer Yedi Uyurlar Mağarası ise Lice'dedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil
Scholz'dan Gazze'deki hastane saldırısı sonrası açıklama: İsrail'in kendilerini savunma hakları var
İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal "Terörist üssü vurduk" açıklaması
Gazze'de hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki!
İngiliz Sky News'ten skandal yayın! İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar
İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' sonrası alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
İsrail'in yanında saf tuttular! Zafer Partili Akçay 'katliam' ordusuna katıldı! Özdağ "Filistin davası, Türk milletinin davası değildir" demişti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan hastane saldırısına tepki: İsrail kırmızı çizgiyi geçti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yedi Uyuyanlar Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Yedi Uyurlar Mağarası Hangi Şehirde, Kaç Tane?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA