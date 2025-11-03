Haberler Yaşam Haberleri Yediği lokum nefes borusuna yapıştı! Hastanede hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.11.2025 14:54

Çorum’un Osmancık ilçesinde lokum yerken nefes borusuna yapışması sonucu hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Maksude Çırlan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Olay, 25 Ekim günü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde lokum yiyen Maksude Çırlan bir anda nefes almakta güçlük çekti. Durumu fark eden yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çırlan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 7 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Maksude Çırlan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

