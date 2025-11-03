Yediği lokum nefes borusuna yapıştı! Hastanede hayatını kaybetti

Olay, 25 Ekim günü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde lokum yiyen Maksude Çırlan bir anda nefes almakta güçlük çekti. Durumu fark eden yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çırlan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 7 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Maksude Çırlan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.