Yediği mantar sonu oldu

Çorum
'da doğadan toplanan mantarların tüketilmesiyle başlayan bir sağlık dramı, hem genç bir annenin hem de henüz doğmamış bebeğinin ölümüyle sonuçlanan büyük bir trajediye dönüştü. Çorum'da yaşayan ve 5 aylık hamile olan 32 yaşındaki Rüveyda Altuntaş, önceki gün doğadan topladıkları mantarlardan yedikten kısa bir süre sonra fenalaştı. Durumun ciddiyetini fark eden ailenin ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Altuntaş'a ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla vakit kaybetmeden özel bir hastaneye kaldırılan genç kadının durumu, burada yapılan müdahalelere rağmen ağırlaşınca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların gösterdiği yoğun çaba, Altuntaş ve karnındaki bebeğini hayatta tutmaya yetmedi. 32 yaşındaki kadın, bebeğiyle birlikte yaşama veda etti. Ailesini ve yakınlarını yasa boğan bu acı kaybın ardından, Altuntaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.