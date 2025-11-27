Yediği tavuk kabusu oldu! “Tansiyonum o kadar yükselmiş ki gözüm kanlandı"

İstanbul Çağlayan'da 23 Kasım Pazar günü saat 16.00 sıralarında tavuk döner yiyen Fitness Eğitmeni Aylar Aksoy kısa bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı. Hastaneye giden Aksoy serum takılarak evine gönderildi. İlerleyen saatlerde fenalaşan genç kadın istifra etmeye başladı ve tekrar hastaneye gitti. Burada zehirlendiği ortaya çıktı. SABAH'a konuşan Aksoy, "Normalde beslenmeme çok özen gösteririm zaten Fitness eğitmeni olduğum için bu konuda çok özenliyim fakat Pazar günü talihsiz bir zehirlenme olayı yaşadım.

"GÖZ DAMARLARIM PATLAYACAK SANDIM"

Ölümden döndüm az kalsın gözümü kaybediyordum. Yediğim tavuk döner sonrasında rahatsızlandım ve hastaneye gittim zehirlenme teşhisi konuldu, çok fazla istifra ettim artık o kadar zorlanmışım ki tansiyonum çok yükseldi ve bunun sonucu göz damalarım patlayacak hale geldi. O kadar çok kanlandı ki göz damalarımın zorlanması sonucu görme kaybı yaşayabilirdim. Hastaneye gittiğimde benim gibi 15-20 kişi daha zehirlenme şikayetiyle oradaydı. Dışarıda yiyip içtiklerimize çok dikkat etmek gerekiyor. Lütfen gıda işletmeleri sürekli olarak denetlensin."



Esra Şahin

UZMAN DİYETİSYENDEN UYARI



Uzman genetik Diyetisyen Esra Şahin de son zamanlardaki zehirlenme vakalarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Yiyecek sektöründe hizmet veren işletmelere gelen ürünlerin, geliş sürecinde soğuk zincirinin yeteri kadar sağlanamamasının zehirlenme vakalarını arttırdığını dile getiren Şahin, "Aynı zamanda pişirme koşulları, kişinin hijyen ve temizliği gibi koşullarda çok önemli. Bunlara dikkat etmeyen birinin elinden çıkan ürün bozulma riskini arttırıyor. Pişirme şartları bozuk olduğu zaman da gıda zehir haline dönüşebiliyor. Biz bunu özellikle tavuk dürüm, yumurta, et gibi gıdalarda görebiliyoruz" dedi.

AĞIR METAL İÇEREN GIDALARA DİKKAT



Özellikle midye ve türevi gıdaların içerisindeki ağır metallere de vurgu yapan Şahin, "esela kumpirde salam, sucuk gibi ne olduğu belirsiz olan gıdalar var ve bunların son kullanma tarihlerine dikkat edilmediği zaman bu ürünler daha tehlikeli hale geliyor" şeklinde konuştu.