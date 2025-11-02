Yedigöller’de gizli buzlanma riski: Virajı alamadı tepetaklak oldu! 2 yaralı

Korkutan kaza, Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan hafta sonu tatili için Yedigöller'e gelen Muhammed L. İ. A.'nın idaresindeki otomobil, yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yolda tepetaklak oldu.