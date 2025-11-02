Haberler Yaşam Haberleri Yedigöller'de gizli buzlanma riski: Virajı alamadı tepetaklak oldu! 2 yaralı
Giriş Tarihi: 2.11.2025 15:50

Yedigöller'de gizli buzlanma riski: Virajı alamadı tepetaklak oldu! 2 yaralı

Yedigöller yolunda sabah saatlerinde gizli buzlanma nedeniyle virajı alamayan araç, tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Yedigöller’de gizli buzlanma riski: Virajı alamadı tepetaklak oldu! 2 yaralı

Korkutan kaza, Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan hafta sonu tatili için Yedigöller'e gelen Muhammed L. İ. A.'nın idaresindeki otomobil, yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yolda tepetaklak oldu.

2 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu konumunda bulunan Dilia A. yaralandı. Ters dönen araçtaki 2 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yedigöller'de gizli buzlanma riski: Virajı alamadı tepetaklak oldu! 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz