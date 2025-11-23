Yedikleri yemekten zehirlenen 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Rize'de Kız öğrenci yurdunda yedikleri yemekten zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Önceki akşam sonrası Rize merkez Kız öğrenci yurdunda akşam yemeği sonrası karın ağırsı ve mide bulantısı şikâyeti ile rahatsızlanan öğrenciler yurda çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılmaya başlandı. Yemekte yedikleri tatlıdan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme şüphesi ile dün akşam ve bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan toplamda 40 öğrenci Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 40 öğrencinin de genel sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Kız öğrenci yurdunda sağlık müdürlüğü ve Tarım il müdürlüğü ekipleri denetleme yaparken savcılıkta soruşturma başlattı.