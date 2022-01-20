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Giriş Tarihi: 20.1.2022 04:17

Yeditepe Huzur asayiş uygulamasında 481 şüpheli yakalandı

AA
Yeditepe Huzur asayiş uygulamasında 481 şüpheli yakalandı

İstanbul'da dün kent genelinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli ile yoklama kaçağı 395 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 186 noktada 1895 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1820 personelin katılımıyla 21.00-23.59 arasında umuma açık yer denetimiyle "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 147 bin 177 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli ile yoklama kaçağı 395 kişi yakalandı.

Aramalarda 39 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 13 adet kurusıkı tabanca ve 227 fişek, 4 kilo 311 gram uyuşturucu madde, 339 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 455 lira ele geçirildi.

Uygulamada 1036 umuma açık yer denetlenirken 13 iş yerine idari işlem yapıldı, 3 bin 674 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 19 bin 796 araç ve 902 motosiklet kontrol edildi. 733 araç ve motosiklet ile 47 sürücüye işlem yapıldı, 168 bin 763 lira para cezası uygulandı.

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Yeditepe Huzur asayiş uygulamasında 481 şüpheli yakalandı
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